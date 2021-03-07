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Что будет с мотовелозаводом, решали на неделе

07.03.2021 22:47 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Судьба этого гиганта только в наших руках. Что будет с мотовелозаводом, решали в конце недели.

Ревизию возможностей провел лично глава государства. Проблем здесь хватает - от долгов, сложностей с локализацией и продажами до использования производственной площадки. А ведь наш бренд раньше гремел на весь Советский Союз! К концу пятилетки нужно вернуть былую славу.

Не потерять эту отрасль, навести порядок на большой территории в центре столицы, поддержать отечественного производителя и велосипедное движение в Беларуси – вот задачи-минимум.

Президент требует по-хозяйски подходить к развитию "Мотовело". Сейчас здесь много незадействованных территорий. Согласно предложенному плану, здесь может разместиться технопарк и выставочный павильон образцов всей машиностроительной техники.

Обращаясь к небольшому коллективу предприятия (а работает здесь 130 человек), Александр Лукашенко обрисовал четкий план модернизации. Медлить нельзя! Условия труда здесь оставляют желать лучшего. Президент пообещал: ситуацию исправят. Он лично проконтролирует выполнение всех поручений.

Поговорили о необходимости защитить своего производителя велосипедов на нашем рынке. Отечественная продукция занимает пока всего около трети велосипедного рынка в Беларуси. За ближайшую пятилетку эту долю надо увеличить для начала до 50-60 %. Это дело правительства, задача завода - качество. Никто не обещает, что будет легко. Но без внимания предприятие и, что важно, его люди точно не остаются.

 
 
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Судьба этого гиганта только в наших руках. Что будет с мотовелозаводом, решали в конце недели. Ревизию возможностей провел лично глава государства. Проблем...
 
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