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Что будет с мотовелозаводом, решали на неделе
07.03.2021 22:47 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БT
Судьба этого гиганта только в наших руках. Что будет с мотовелозаводом, решали в конце недели.
Ревизию возможностей провел лично глава государства. Проблем здесь хватает - от долгов, сложностей с локализацией и продажами до использования производственной площадки. А ведь наш бренд раньше гремел на весь Советский Союз! К концу пятилетки нужно вернуть былую славу.
Поговорили о необходимости защитить своего производителя велосипедов на нашем рынке. Отечественная продукция занимает пока всего около трети велосипедного рынка в Беларуси. За ближайшую пятилетку эту долю надо увеличить для начала до 50-60 %. Это дело правительства, задача завода - качество. Никто не обещает, что будет легко. Но без внимания предприятие и, что важно, его люди точно не остаются.
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Судьба этого гиганта только в наших руках. Что будет с мотовелозаводом, решали в конце недели. Ревизию возможностей провел лично глава государства. Проблем...
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