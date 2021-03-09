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Убежденные прагматики: 5 знаков зодиака, не понимающих слова «романтика»
09.03.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Конфетно-букетный период, ужины при свечах и страсть – это традиционное начало новых отношений. Но некоторые люди совершенно не приемлют такого поведения, считая его глупым и слишком несерьезным. Какие же знаки зодиака можно назвать сухими реалистами, напрасно не строящими воздушных замков?
Козерог
Козероги никогда не были и не будут романтиками: они считают это слишком глупой тратой времени. Конечно, Козероги могут испытывать глубокие чувства по отношению к своей
Дева
Состоя в отношениях, Девы с головой уходят в критику и анализ происходящего: им не до романтики. Дева строит отношения четко, основываясь на сухих фактах, и всегда пропускает романтические периоды мимо себя, считая это чем-то детским. Девы, благодаря своей излишней категоричности, часто не могут построить крепкие долгие отношения и остаются в гордом одиночестве. Представители знака, сумевшие найти вторую половинку, обычно требовательно относятся к избраннику, ожидая от него логически обоснованных поступков, но никак не ветреных романтических глупостей.
Водолей
Водолей развивает отношения быстро, минуя стадию конфетного периода. Если Водолей искренне любит, то, по его
Овен
Овны слишком горды, чтобы продемонстрировать свое пристрастие к романтическим поступкам. Овен сделает все, чтобы поддержать свою репутацию гордого и независимого человека. Знак считает романтику слабым звеном в отношениях и не может позволить себе проявить слабину хоть где-то, всячески сохраняя вид негласного и несокрушимого лидера.
Близнецы
Близнецы живут, отовсюду ожидая подвоха, поэтому вместо классического периода свиданий под открытым небом проходят долгий путь к доверию своего партнера. Близнецам совершенно не до романтики, ведь они не уверены в искренности развивающихся отношений. Если избранник прошел проверку временем,
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Конфетно-букетный период, ужины при свечах и страсть – это традиционное начало новых отношений. Но некоторые люди совершенно не приемлют такого поведения, считая...
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