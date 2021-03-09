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Убежденные прагматики: 5 знаков зодиака, не понимающих слова «романтика»

09.03.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Конфетно-букетный период, ужины при свечах и страсть – это традиционное начало новых отношений. Но некоторые люди совершенно не приемлют такого поведения, считая его глупым и слишком несерьезным. Какие же знаки зодиака можно назвать сухими реалистами, напрасно не строящими воздушных замков?

Убежденные прагматики: 5 знаков зодиака, не понимающих слова «романтика»

Козерог

Козероги никогда не были и не будут романтиками: они считают это слишком глупой тратой времени. Конечно, Козероги могут испытывать глубокие чувства по отношению к своей второй половинке, но будут выражать это совершенно другими способами: более рациональными и логичными, как и сами Козероги. Земляной знак показывает свою любовь делами, а не красивыми словами и пышными букетами, которые, по мнению Козерога, бесполезны: все равно быстро завянут.

Дева

Состоя в отношениях, Девы с головой уходят в критику и анализ происходящего: им не до романтики. Дева строит отношения четко, основываясь на сухих фактах, и всегда пропускает романтические периоды мимо себя, считая это чем-то детским. Девы, благодаря своей излишней категоричности, часто не могут построить крепкие долгие отношения и остаются в гордом одиночестве. Представители знака, сумевшие найти вторую половинку, обычно требовательно относятся к избраннику, ожидая от него логически обоснованных поступков, но никак не ветреных романтических глупостей.

Убежденные прагматики: 5 знаков зодиака, не понимающих слова «романтика»

Водолей

Водолей развивает отношения быстро, минуя стадию конфетного периода. Если Водолей искренне любит, то, по его мнению, романтика здесь ни к чему: стоит свернуть горы ради партнера, закрепить любовь штампом в паспорте и нарожать детей, остальное – лишнее. Водолеи слишком свободолюбивы, чтобы загонять себя под шаблоны общества, которыми они и считают все романтические традиции, поэтому развивают отношения так, как сами считают нужным.

Овен

Овны слишком горды, чтобы продемонстрировать свое пристрастие к романтическим поступкам. Овен сделает все, чтобы поддержать свою репутацию гордого и независимого человека. Знак считает романтику слабым звеном в отношениях и не может позволить себе проявить слабину хоть где-то, всячески сохраняя вид негласного и несокрушимого лидера.

Убежденные прагматики: 5 знаков зодиака, не понимающих слова «романтика»

Близнецы

Близнецы живут, отовсюду ожидая подвоха, поэтому вместо классического периода свиданий под открытым небом проходят долгий путь к доверию своего партнера. Близнецам совершенно не до романтики, ведь они не уверены в искренности развивающихся отношений. Если избранник прошел проверку временем, Близнецы способны любить его очень страстно, но и тут не будет места романтике: воздушный знак выражает любовь по-своему, избегая лишних романтических нежностей.

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Конфетно-букетный период, ужины при свечах и страсть – это традиционное начало новых отношений. Но некоторые люди совершенно не приемлют такого поведения, считая...
 
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