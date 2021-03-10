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15 странных стоковых картинок, которые введут вас в ступор

10.03.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Портреты, спорт, пейзажи, бизнес, еда и животные – стоковые фотографии становятся настоящим спасением, когда нужны изображения без авторских прав. Но иногда на просторах интернета можно найти настолько странные экземпляры, что они буквально ломают мозг. Смотрите сами.

1. Вот что значит фраза «яблоко от яблони недалеко падает».

2. Пример «здоровых» отношений.

3. Наверное, эту картинку поймут только самые настоящие котофанаты.

4. Этому человеку явно мало туалетной бумаги.

5. Вот какой не должна быть реклама мебели.

6. Что?

7. ЧТО?

8. Каждый из нас в определенный момент был этим пуделем.

9. А кто сказал, что грабителям нельзя быть модными?

10. Это ж чем мыли пол, чтобы человек упал таким образом?

11. Выглядит как обложка какого-нибудь хоррора.

12. Ой нет, с предыдущей мы ошиблись. Вот постер ужастика.

13. Хм… Что-то есть правдивое в этой ситуации:)

14. Вы только посмотрите на решительность в глазах этой бабули.

15. Фотография, на которой показана самая настоящая жизнь.

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Портреты, спорт, пейзажи, бизнес, еда и животные – стоковые фотографии становятся настоящим спасением, когда нужны изображения без авторских прав. Но иногда на...
 
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