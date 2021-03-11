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Какой сегодня праздник: 11 марта

11.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 11 марта 1887 года родился знаменитый белорусский поэт Алесь Гарун? О том, чем еще ознаменовано 11 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 11 марта

В 1931 году в СССР были запрещены продажа и ввоз Библии.

В 1970 году художник Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

В 1985 году на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев был избран Генсеком ЦК КПСС.

В Великобритании отмечается День матери.

Кто родился 11 марта

А также американский предприниматель Руперт Мердок (1931), актер Джонни Ноксвилл (1971), футболист Дидье Дрогба (1978).

11 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святителя Порфирия, архиепископа Газского.

Именины

11 марта именины у Сергея, Порфирия, Севастьяна, Петра, Николая, Ивана, а также у Анны.

11 марта в народном календаре

В эти дни люди наблюдали за поведением птиц: если они строили гнезда на солнечной стороне, значит, лето будет холодным, и наоборот.

11 марта в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня четверг, 11 марта. Этот день является 70-м в григорианском календаре. До конца года остается 295 дней.
 
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