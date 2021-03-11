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10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека

11.03.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Еда – это отдельная вселенная, огромная и разнообразная, со своими законами и правилами. Думаете, что знаете о еде все? Тогда мы попробуем удивить вас невероятными фактами.

На самом деле, шоколадный батончик KitKat сделан из других сломанных KitKat.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
BuzzFeed

Невероятно, но шоколадные батончики, поврежденные на производстве, получают вторую жизнь в качестве начинки для будущих цельных KitKat.

Разноцветный перец – это один и тот же овощ, но на разных стадиях созревания.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Getty

Зеленый перец превращается в желтый, чтобы в конечном итоге стать красным. Некоторые перцы так и остаются желтыми, но все равно начинают свой путь с зеленого цвета.

Разница между Pepsi и Coca-Cola сводится лишь к одному ингредиенту.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Flickr/Matt Kangas / Via flic.kr

Напиток Pepsi характеризуется более взрывным цитрусовым вкусом, тогда как у Coca-Cola он ванильный. Pepsi содержит тот самый ингредиент – лимонную кислоту, которой нет в коле.

Не стоит промывать сырое мясо курицы.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Studio-annika / Getty Images

Не рекомендуется промывать сырую курицу или мясо любой другой птицы, потому что вы можете распространить потенциальные бактерии на другие продукты или посуду. Некоторые из них так плотно сидят на поверхности мяса, что, как ни старайся, отмыть их не получится. Здесь поможет термическая обработка.

Сливочное масло лучше хранить в холодильнике, а не в масленке при комнатной температуре.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Biem via Wired / Via wired.com

При комнатной температуре масло подвергается риску повышенного окисления, что может привести к неприятному запаху и порче продукта. А вот хранение в холодильнике, напротив, способствует более продолжительному сроку годности.

Так выглядит плод кешью.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Daniellauziere / Getty Images

Он состоит из двух частей: яблока кешью (фруктовая, яркая часть) и ореха кешью в скорлупе. Чтобы извлечь кешью из его оболочки, нужно высушить, пропарить и расколоть орех.

Именно так растет брюссельская капуста.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Gomezdavid / Getty Images

Выглядит действительно интересно.

Большинство устриц, употребляемых в пищу, на самом деле еще живы.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Bonchan / Getty Images

Прежде, чем съесть устрицу, рекомендуется проверить ее состояние. Как это сделать? Все очень просто. Если раковина открыта, слегка постучите по ней пальцем. Если устрица жива, она закроется, а если ничего не произойдет – она мертва и может содержать большое количество бактерий, способных вызвать у человека различные заболевания.

Крекеры были изобретены для подавления влечения.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Ryan Mackay / Getty Images

Еще в 1830-х годах создатель крекеров преподобный Сильвестр Грэм утверждал, что специальная диета способна избавить человека от плотских мыслей и обуздать его желание.

Сыр пармезан не подходит для вегетарианцев.

10 фактов о продуктах питания, которые удивят даже взрослого человека
Fudio / Getty Images

Настоящий пармезан создается с использованием сычужного телячьего фермента, который вырабатывается в процессе свертывания молока для превращения его в сыр.

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Еда – это отдельная вселенная, огромная и разнообразная, со своими законами и правилами. Думаете, что знаете о еде все? Тогда мы попробуем удивить вас невероятными...
 
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