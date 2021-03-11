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Готовы проверить уровень своих знаний? Ответьте на 10 вопросов из разных сфер

11.03.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Готовы проверить уровень своих знаний? Ответьте на 10 вопросов из разных сфер

Человек всегда тянулся к знаниям, изучал что-то новое, открывал для себя тайны и тем самым двигал прогресс вперед. Ведь информация – это ценнейший ресурс, который у нас есть. Но так ли хорошо вы эрудированны, как думаете? Можете ли вы похвастаться своими знаниями из разных областей? Проверьте себя, ответив на 10 непростых вопросов нашего теста.

Еще один тест:
Как много вы знаете интересных фактов о нашем мире?

 
 
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Человек всегда тянулся к знаниям, изучал что-то новое, открывал для себя тайны и тем самым двигал прогресс вперед. Ведь информация – это ценнейший ресурс, который у...
 
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