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Готовы проверить уровень своих знаний? Ответьте на 10 вопросов из разных сфер
11.03.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человек всегда тянулся к знаниям, изучал что-то новое, открывал для себя тайны и тем самым двигал прогресс вперед. Ведь информация – это ценнейший ресурс, который у нас есть. Но так ли хорошо вы эрудированны, как думаете? Можете ли вы похвастаться своими знаниями из разных областей? Проверьте себя, ответив на 10 непростых вопросов нашего теста.
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Человек всегда тянулся к знаниям, изучал что-то новое, открывал для себя тайны и тем самым двигал прогресс вперед. Ведь информация – это ценнейший ресурс, который у...
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