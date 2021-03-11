Вспомните ли вы популярные зарубежные мультики по кадрам с едой?

Источник материала: Flytothesky





Все мы обожаем популярные зарубежные мультфильмы за сюжет, музыку и главных героев. Но есть еще кое-что – невероятно аппетитная нарисованная еда. Ведь согласитесь, у вас тоже разыгрывался аппетит при взгляде на какой-нибудь яркий торт или пирог. Сегодня мы предлагаем вам пройти гастрономический тест, где мы собрали кадры с кексиками, тортами и печеньями. Ну что, готовы угадывать мультфильмы?

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