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Вспомните ли вы популярные зарубежные мультики по кадрам с едой?

11.03.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вспомните ли вы популярные зарубежные мультики по кадрам с едой?

Все мы обожаем популярные зарубежные мультфильмы за сюжет, музыку и главных героев. Но есть еще кое-что – невероятно аппетитная нарисованная еда. Ведь согласитесь, у вас тоже разыгрывался аппетит при взгляде на какой-нибудь яркий торт или пирог. Сегодня мы предлагаем вам пройти гастрономический тест, где мы собрали кадры с кексиками, тортами и печеньями. Ну что, готовы угадывать мультфильмы?

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Все мы обожаем популярные зарубежные мультфильмы за сюжет, музыку и главных героев. Но есть еще кое-что – невероятно аппетитная нарисованная еда. Ведь согласитесь,...
 
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