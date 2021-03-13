История и правила Великого поста: что нужно знать верующим

Источник материала: Sputnik Беларусь

Заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Александр Шимбалев рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук об исторических истоках Великого поста, его значении и правилах.

История Великого поста

Великий пост был установлен уже в ранней Церкви. Его появление было связано с несколькими факторами. Из сочинений древних апологетов, Отцов Церкви мы узнаем поучения о том, что пасхальная радость не должна затмить страданий Христа и его Крестной смерти. Поэтому всем христианам необходимо время для переживания этих событий, телесное ограничение перед праздником Светлого Христова Воскресения.

Этот период дает возможность каждому человеку вспомнить и отдать должное тяжким мукам Христа, его подвигу в человеческом естестве и только потом радоваться празднику Пасхи. С другой стороны, в Великом посте отражается и то, что сам Спаситель в течение сорока дней после Крещения постился в пустыне.

Сорокадневный пост сформировался не сразу. В разных церковных общинах и традициях Великий пост имел разную продолжительность: сорок часов, три дня, неделю и др. Формирование сорокадневного поста перед праздником Пасхи имело две главные причины. Первая – это воспоминание о сорока днях поста Христа в пустыне. Вторая – это то, что первоначально постились в течение сорока дней только оглашенные – те, кто готовился к таинству Крещения. Со временем, из солидарности и для поддержки, к ним примкнула вся община.

Окончательно церковная традиция сорокадневного поста была установлена в IV веке.

Периоды Великого поста

Сейчас Великий пост длится сорок семь дней и состоит из двух периодов - Святой Четыредесятницы (сорок дней) и Страстной Седмицы.

В период Великого поста вся воля христианина сосредоточивается на борьбе с грехом посредством молитвы, воздержания, делами милосердия и добра. Недели поста – своеобразные указатели на этом трудном пути.

Первая неделя поста – Торжество Православия, когда церковь празднует победу над всеми ересями, которые посягали на самую суть Божественного Откровения, на учение о Христе.

Вторая неделя посвящена памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, потрудившегося над богословским обоснованием того, как человек может соединиться с Богом, достичь обожения посредством схождения нетварных Божественных энергий.

Третья неделя – Крестопоклонная. В этот день на середину храма выносится изображение Святого Распятия для того, чтобы укрепить верующих и напомнить о том, что Господь принял смерть за спасение всего человечества.

В четвертую неделю празднуется память преподобного Иоанна Лествичника. В своей книге "Лествица небесная" он сравнивает духовный путь человека с восхождением по крутым ступеням. В этом образе отражается суть христианского понимания смысла жизни как пути, дороги, которая ведет по ступеням ввысь, к Богу.

Пятая неделя посвящена преподобной Марии Египетской, раскаявшейся блуднице. В течение более чем сорока лет святая провела в Иудейской пустыне, искупая свои грехи, и обрела большую милость у Бога. Ее образ – символ глубокой преображающей силы истинного покаяния.

В шестую неделю празднуется Вход Господень в Иерусалим, когда весь народ выходит встречать Спасителя с осознанием того, что нужно принять Волю Божью в своей жизни, отбросив эгоистические предпочтения.

Завершается Великий пост особым, отдельным от Святой Четыредесятницы, периодом – Страстной седмицей. В это время верующие предаются особым размышлениям, переживаниям о тернистом пути Спасителя, вспоминают тех, кто предал его, и тех, кто был верен до конца. Каждый день Страстной Седмицы наполнен особыми глубокими символами.

Духовные и телесные ограничения

Великий пост – время великой Божественной радости

В это время мы ограничиваем себя в праздности и развлечениях, чтобы отвратиться от злого и не ублажать плоть вкусной и обильной пищей. Важно помнить, что такие ограничения связаны не только с личной аскезой, но в первую очередь с делами милосердия. Это время, когда мы "экономим" на внимании к себе, чтобы оказать помощь и участие тем людям, которые особо в этом нуждаются.Пост – это не когда мы отказываемся от мяса и, к примеру, объедаемся красной икрой. Пост – это время экономии средств для того, чтобы поделиться ими с ближним.Это период особого внимание к своему духовному состоянию – усмирению страстей и воспитания чуткости к окружающим людям.

Самое главное стремление христианина во время Великого поста – приближение к Богу.

Общение с Богом происходит в личной молитве и церковном богослужении. В период Великого поста христианину следует усилить свое молитвенное правило и участвовать в Евхаристии – причащаться Святых Тела и Крови Христа, чтобы соединиться с Богом.

Великий пост – это время великой духовной радости и Божественных озарений. Если мы проводим пост правильно и получаем дары Святого Духа, то в нас самих рождаются Божественные плоды – любовь, радость, мир, терпение, смирение, кротость и воздержание. Это те самые качества, которые помогают жить в гармонии с Богом и окружающими нас людьми.