20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Март — довольно противоречивый и переменчивый месяц. В один день светит яркее солнышко. А в другой — тепло сменяется проливным дождем или снегопадом. В такую погоду очень легко впасть в хандру, но мы не позволим вам этого сделать! Специально для вас мы подготовили подборку фотографий, которая поможет расслабиться и зарядиться отличным настроением для рабочего понедельника.

1. Есть свет, который никогда не угаснет.. Фотограф Ricardo Mateus

2. Снова иду в горы. Фотограф carsten bachmeyer

3. Замок Бенак, Франция. Фотограф Dominique Lacaze

4. Италия. Фотограф Gabriel Talimani

5. Озеро Анторно. Фотограф Fulvio Fusani

6. Величие света и башни. Фотограф Ariel L

7. Дорога. Фотограф Hengki Koentjoro

8. День плохой погоды. Фотограф Jörni

9. Закат на ледяном озере. Фотограф VR全景阿涛

10. Два шага назад. Фотограф Maria Correia

11. Накорми меня, накорми меня. Фотограф John Gilbert

12. Где-то в Тоскане. Фотограф Katarzyna Gritzmann

13. Путник. Фотограф Alexey Medvedev

14. Льдинки. Фотограф M Feri

15. Вид сверху. Фотограф Stefan Habegger

16. Улица. Фотограф Pedro Leitao

17. Влюбленные. Фотограф Sabyasachi Sanyal

18. За гранью возможного. Фотограф Adrian Limani

19. Свет и тень. Фотограф 紫葡萄

20. Ночной звонок. Фотограф Tal Vardi

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