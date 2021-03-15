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Знаки зодиака, которые максимально несовместимы между собой

15.03.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Когда эти ребята встречаются, градус напряжения в комнате нарастает и все окружающие понимают: кажется, сейчас будет конфликт. Сегодня рассказываем, каких представителей зодиакального круга лучше не сводить между собой – чревато.

Знаки зодиака, которые максимально несовместимы между собой

Лев и Скорпион

В союзе этих людей сразу начнется тяжелая борьба за лидерство, вот только победителя не будет, потому что никто не захочет так просто признавать поражение. Львы привыкли, что власть обычно принадлежит им, поэтому будут крайне неприятно удивлены появлением на горизонте таких волевых людей, как Скорпионы. Представители водного знака, в свою очередь, будут постоянно злиться и вымещать на Львах недовольство, вызывая у тех развитие комплексов.

Козерог и Близнецы

Между ними совсем нет ничего общего. Более того, вряд ли оно когда-нибудь появится: суровость, консерватизм Козерогов никогда не превратится в Близнецовую жизнерадостность и некую ветреность. Воздушный знак живет за счет разнообразия эмоций: сегодня он влюблен, завтра – обижен. Козерог же вообще предпочитает никаких эмоций не проявлять, считая образ жизни Близнецов легкомысленным и бесполезным.

Знаки зодиака, которые максимально несовместимы между собой

Рак и Овен

Овны слишком напористы и импульсивны, они кажутся грозной скалой, нависшей над ранимыми Раками, беспомощно свернувшимися в калачик у ее подножия. Если Овен любит, то проявляет это резко и страстно, демонстрируя окружающим пожар, полыхающий в его душе. Если Овен злится, то делает это разрушительно и грубо, мало задумываясь о последствиях своего поведения. Раков, ожидающих от отношений нежности и заботы, такая натура нисколько не радует, скорее пугает и заставляет пятиться назад.

Овен и Телец

Союз этих людей будет похож на связь самых упрямых людей в мире. Овен привык лидировать, а Телец не привык уступать. Столкнувшись лбами, как бараны, они откажутся идти на компромисс и будут бесконечно долго ссориться. Поводов для конфликтов также будет предостаточно: Овнов часто раздражает неторопливость Тельца, который не разделяет бурного образа жизни огненного знака. Телец способен неплохо посидеть дома, закутавшись в одеяло, поэтому никогда не поддержит потребность Овна в постоянных приключениях.

Знаки зодиака, которые максимально несовместимы между собой

Стрелец и Рыбы

Рыбы ценят эмоции, Стрельцы – постоянное движение вперед. Рыбам может хватить движения в собственных фантазиях, Стрельцам нужна объективная реальность. Это не значит, что Рыбы предпочитают никак не развиваться, совсем нет: просто они другие. Живут на своей волне, эмпатичной и несколько богемной. Стрельцы не понимают бесполезных мечтаний, так как видят жизнь в действиях, порой настолько непредсказуемых, что получаемая ситуация покажется абсурдной кому угодно, кроме самих Стрельцов.

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Когда эти ребята встречаются, градус напряжения в комнате нарастает и все окружающие понимают: кажется, сейчас будет конфликт. Сегодня рассказываем, каких...
 
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