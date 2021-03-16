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Какой сегодня праздник: 16 марта
16.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 16 марта родился знаменитый режиссер
Что произошло 16 марта
В 1831 году в Париже увидел свет роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
В 1917 году компания Maybelline выпустила тушь для ресниц. Это была первая в современности косметика для глаз на каждый день ("the first modern eye cosmetic for everyday us").
Кто родился 16 марта
Также в этот день родились актеры Пол Шнайдер (1976), Джером Флинн (1963) и Екатерина Волкова (1974).
16 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Именины
16 марта именины у Севастьяна, Михаила и Марфы.
16 марта в народном календаре
На Руси народ говорил: "Евтропий путь торопит да снег топит". Обязательно в этот день надо было обойти крест-накрест поле — так люди привлекали внимание солнца.
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Сегодня вторник, 16 марта. Этот день является 75-м в григорианском календаре. До конца года остается 290 дней.
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