Какой сегодня праздник: 16 марта

Знаете ли вы, что 16 марта родился знаменитый режиссер Бернардо Бертолуччи ? О том, чем еще ознаменовано 16 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 16 марта

В 1831 году в Париже увидел свет роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

В 1917 году компания Maybelline выпустила тушь для ресниц. Это была первая в современности косметика для глаз на каждый день ("the first modern eye cosmetic for everyday us").

Кто родился 16 марта

Также в этот день родились актеры Пол Шнайдер (1976), Джером Флинн (1963) и Екатерина Волкова (1974).

16 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Именины

16 марта именины у Севастьяна, Михаила и Марфы.

16 марта в народном календаре

На Руси народ говорил: "Евтропий путь торопит да снег топит". Обязательно в этот день надо было обойти крест-накрест поле — так люди привлекали внимание солнца.

16 марта в белорусском народном календаре