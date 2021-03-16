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Какой сегодня праздник: 16 марта

16.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 16 марта родился знаменитый режиссер Бернардо Бертолуччи? О том, чем еще ознаменовано 16 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 16 марта

В 1831 году в Париже увидел свет роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

В 1917 году компания Maybelline выпустила тушь для ресниц. Это была первая в современности косметика для глаз на каждый день ("the first modern eye cosmetic for everyday us").

Кто родился 16 марта

Также в этот день родились актеры Пол Шнайдер (1976), Джером Флинн (1963) и Екатерина Волкова (1974).

16 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. 

Именины

16 марта именины у Севастьяна, Михаила и Марфы.

16 марта в народном календаре

На Руси народ говорил: "Евтропий путь торопит да снег топит". Обязательно в этот день надо было обойти крест-накрест поле — так люди привлекали внимание солнца.

16 марта в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня вторник, 16 марта. Этот день является 75-м в григорианском календаре. До конца года остается 290 дней.
 
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