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Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

16.03.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вы точно видели в своем городе такой забор. Но вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он именно такой формы? Что это вообще за ромбики и кто их придумал. А секрет вот в чем.

Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

Этот забор изобрел в 70-х годах советский архитектор Борис Лахман. Им ограждали стройки, промышленные объекты, даже военные части.

Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

В чем фишка такого забора?
1. Поверхность ромбиков находится под наклоном, а значит, такой забор сам очищается от грязи и пыли. Достаточно дождаться дождя.

Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

2. Благодаря своей форме забор подавляет и рассеивает шум.

Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

3. Эти выступы делают конструкцию очень прочной. Это как Nokia 3310, только в мире заборов. Долгие годы с ним ничего не происходит.

Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

4. Такой забор можно не красить, потому что игра теней создает всегда разный рисунок.
Архитектору за разработку заплатили 50 советских рублей. К слову, «Запорожец» в то время стоил около 3000.

Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

В 80-х годах Борис уехал в Америку и открыл свой архитектурный бизнес, где проектирует уже совсем не заборы с ромбиками. Но в историю он вписал себя именно как автор железобетонного забора ПО-2.

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