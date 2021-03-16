Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?

Источник материала: Flytothesky

Вы точно видели в своем городе такой забор. Но вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он именно такой формы? Что это вообще за ромбики и кто их придумал. А секрет вот в чем.





Этот забор изобрел в 70-х годах советский архитектор Борис Лахман . Им ограждали стройки, промышленные объекты, даже военные части.





В чем фишка такого забора?

1. Поверхность ромбиков находится под наклоном, а значит, такой забор сам очищается от грязи и пыли. Достаточно дождаться дождя.





2. Благодаря своей форме забор подавляет и рассеивает шум.





3. Эти выступы делают конструкцию очень прочной. Это как Nokia 3310, только в мире заборов. Долгие годы с ним ничего не происходит.





4. Такой забор можно не красить, потому что игра теней создает всегда разный рисунок.

Архитектору за разработку заплатили 50 советских рублей. К слову, «Запорожец» в то время стоил около 3000.





В 80-х годах Борис уехал в Америку и открыл свой архитектурный бизнес, где проектирует уже совсем не заборы с ромбиками. Но в историю он вписал себя именно как автор железобетонного забора ПО-2.

Читайте также:

19 необычных фактов о фильме «Титаник»