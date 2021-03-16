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Кто придумал забор с ромбиками и в чем его секрет?
16.03.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы точно видели в своем городе такой забор. Но вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он именно такой формы? Что это вообще за ромбики и кто их придумал. А секрет вот в чем.
Этот забор изобрел в 70-х годах советский архитектор
В чем фишка такого забора?
2. Благодаря своей форме забор подавляет и рассеивает шум.
3. Эти выступы делают конструкцию очень прочной. Это как Nokia 3310, только в мире заборов. Долгие годы с ним ничего не происходит.
4. Такой забор можно не красить, потому что игра теней создает всегда разный рисунок.
В 80-х годах Борис уехал в Америку и открыл свой архитектурный бизнес, где проектирует уже совсем не заборы с ромбиками. Но в историю он вписал себя именно как автор железобетонного забора ПО-2.
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Вы точно видели в своем городе такой забор. Но вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он именно такой формы? Что это вообще за ромбики и кто их придумал. А...
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