Один из самых приближенных к Лукашенко бизнесменов: кто такой Юрий Чиж

Источник материала: Sputnik Беларусь

Читайте в справке Sputnik, что известно о бизнесмене, который ранее был одним из самых приближенных к главе государства.

"Главный олигарх страны"

Юрий Чиж родился в 1963 году в деревне Соболи Брестской области. Учился на электротехническом факультете Белорусского политехнического института (сейчас - БНТУ), а позже работал на Минском тракторном заводе. Свою компанию "Трайпл" Чиж основал в 1992-м. За два десятилетия компания заметно разрослась: Чиж занимался строительством, ритейлом, поставками нефти и производством газированных напитков. В 2011 и 2013 годах он возглавлял список самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, его часто называли "главным олигархом" страны.

Дружил с Лукашенко

В свое время Юрий Чиж был приближен к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Глава государства доверил бизнесмену строительство горнолыжного комплекса "Логойск". Вместе с президентом Чиж ездил на Олимпиаду-2014 в Сочи и участвовал в других неформальных мероприятиях с Лукашенко – например, помогал собирать урожай в его резиденции в Дроздах.

В 2013-м был удостоен почетной правительственной награды "за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокое профессиональное мастерство" – орденом Отечества III степени.

Чиж и спорт

Юрий Чиж – мастер спорта СССР по греко-римской борьбе. Он активно занимался поддержкой спорта и возглавлял Белорусскую федерацию борьбы с 2008 по 2016 годы. Его место на посту главы БФБ занял тогдашний заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский.

С 1999-го по 2019-й был владельцем футбольного клуба "Динамо-Минск". За время руководства "бело-синих" прославился частыми увольнениями главных тренеров команды – всего за 20 лет их сменилось 33. Часто посещал матчи минского "Динамо", причем садился не в вип-ложе, а прямо на трибунах с болельщиками.

"Дом Чижа"

В 2009 году строительная компания Чижа начала строить жилой дом у набережной Свислочи в центре Минска. За расположение по соседству с Троицким предместьем он получил название дом "У Троицкого", однако неофициальное, широко распространенное название здания – "Дом Чижа".

Здание сдавалось частями вплоть до 2013-го. На момент окончания строительства дом вошел в пятерку самых высоких зданий Минска. Дом был неоднозначно принят общественностью ввиду своего большого размера и архитектурных особенностей.

Дело Чижа и Япринцевых

В марте 2016 года стало известно о том, что Юрий Чиж задержан. Вместе с ним задержали еще пять топ-менеджеров компании. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации. Он также обвинялся в неуплате налогов в особо крупном размере — порядка 12 миллионов долларов.

Чижа отпустили из СИЗО КГБ в начале сентября. Тогда эксперты заявили о том, что ему нужно собрать около 30 миллионов долларов, чтобы закрыть уголовное дело и обратиться в комиссию по помилованию. Звучали прогнозы, что к Новому году Чижа помилуют, однако на данный момент такого решения нет.

Чиж проходил свидетелем по самому громкому судебному процессу минувшего года — суду над отцом и сыном Владимиром и Казбеком Япринцевыми. Япринцев-старший являлся акционером "Трайпла" и заместителем Чижа.

Владимира Япринцева и его сына Казбека задержали летом прошлого года после того, как глава компании Чиж пожаловался в КГБ, что у "Трайпла" возникли проблемы с уплатой налогов, виной всему, как говорилось в жалобе Чижа, были действия его заместителя. Первоначально прокурор просил назначить Япринцеву-старшему штраф за то, что он скрывал преступление, а его сыну Казбеку и компаньону Александру Арабяну – по девять лет лишения свободы за мошенничества.

Личная жизнь Юрия Чижа

Личная жизнь бизнесмена никогда тайной: у него есть жена Светлана, сыновья Сергей, Владимир и дочь Татьяна. Известно, что с будущей супругой предприниматель познакомился, когда работал на МТЗ. Сейчас она владеет велнесс-клубом EVO (открылся в Минске в 2011м). Старший сын Сергей учился в Лондоне и Оксфорде. Был членом наблюдательного совета ОАО "Минский завод игристых вин", акциями которого владел "Трайпл". Сергею также принадлежали акции в нескольких других компаниях отца.

После проблем Юрия Чижа с правоохранительными органами и ухода с поста гендиректора "Трайпла" его место занял сын Сергей, до этого занимавшийся в основном гипермаркетами "Простор".

О младшем сыне Чижа, Владимире, и дочери Татьяне мало что известно. Владимир учился в БНТУ по специализации "Экономика и управление производством", некоторые СМИ писали, что он хотел стать менеджером ФК "Динамо-Минск". Средняя дочь Татьяна Чиж училась гостиничному и ресторанному бизнесу в Швейцарии.

Чем в последнее время занимался сам Юрий Чиж, неизвестно.

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