Тест. Какой свет излучает ваша аура?

Источник материала: Flytothesky





Как нет двух людей с одинаковой внешностью, так и не бывает людей с абсолютно схожими аурами. Но преобладающий цвет ауры может многое рассказать о человеке.

Узнайте, что таит в себе ваша аура.

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Мини-тест: Благосклонна ли к вам госпожа Удача?