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Тест. Какой свет излучает ваша аура?
18.03.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как нет двух людей с одинаковой внешностью, так и не бывает людей с абсолютно схожими аурами. Но преобладающий цвет ауры может многое рассказать о человеке.
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Как нет двух людей с одинаковой внешностью, так и не бывает людей с абсолютно схожими аурами. Но преобладающий цвет ауры может многое рассказать о человеке....
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