Что происходит с организмом, когда вы отказываетесь от мяса?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если вы считаете, что мода на вегетарианство сошла на нет, а сам вопрос перестал вызывать жаркие споры ученых, спешим вас поправить: поисковые запросы о пользе и вреде мяса остаются популярными, а научные исследования - продолжаются.

Что ж, если найти ответ на вопрос "стоит ли отказаться от мяса навсегда" - сложная задача, то вы можете хотя бы узнать, что происходит с организмом, когда вы прекращаете есть мясо и понять - нужно вам оно или нет.

Как и говорилось ранее, однозначного "за" в вопросах вегетарианства до сих пор нет. Из плюсов отказа от животного белка можно выделить следующие: растительная еда подразумевает маленькую калорийность. С одной стороны это хорошо - вы худеете, подкожные запасы жира уходят быстрее, а токсины исчезают из организма. Растительное меню не отравляет человека в момент переваривания, и любители овощей реже страдают от сахарного диабета, ожирения, болезней сердца и скачков давления.

Побочные стороны отказа от мяса

Но есть и другая сторона вопроса. Вегетарианство может привести к дефициту важных элементов организма: аминокислот, железа, цинка, кальция, омега-3 и важных витаминов. К тому же, растительный белок плохо усваивается организмом, что может негативно отразиться на иммунитете и репродуктивном здоровье.

Следует отметить, что молочные продукты и яйца - не самый очевидный источник железа, вот почему лактовегетарианцы страдают от анемии.

В мясе есть все важные аминокислоты, чего не скажешь о растительной пище (тут может не хватать одной-двух незаменимых кислот). Вот почему в момент отказа от мяса стоит включать в рацион специальные добавки и витамины.

Подводя итог, хочется отметить, что отказ мяса и переход на растительный рацион имеют свои плюсы и минусы. Если вы хотите скинуть несколько килограммов, почистить организм и почувствовать легкость - это хороший вариант. Но не забывайте о том, что отказ от мяса лучше практиковать частично (например, в течение пяти дней) и помнить об индивидуальных особенностях вашего организма. Но для этого следует проконсультироваться с врачом или диетологом.

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