День весеннего равноденствия 2021: как встречать астрономическую весну?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дважды в год на земле наступает особенный момент - время, когда день и ночь становятся одинаковыми по продолжительности: это день весеннего или осеннего равноденствия. С точки зрения астрономов и астрологов, равноденствие несет смену времени года и с 20 на 21 марта будет происходить официальный переход от зимы к весне.

Так чего ждать от весеннего равноденствия в 2021 году и как встретить его во всеоружии - читайте в справке Sputnik.

Когда наступает весеннее равноденствие?

В 2021 году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 12:37 по минскому времени.

Для всех, кто живет в Северном полушарии, равноденствие начнется с пробуждения природы и прихода новой энергии. 20 марта Солнце окажется в созвездии Овна - первого знака в гороскопе, воплощающего в себе силу и стремление к обновлению.

Вот почему каждый почувствует желание самоутвердиться, выйти из зимней спячки, составить новый план на жизнь и сразу же приступить к его исполнению.

Астрологи настаивают, что именно в марте откроются многие двери, но людям следует сохранять хладнокровность и тогда удачная цепь перемен запустится сама по себе. Даже тем, кто сомневается в своих силах, день весеннего равноденствия поможет открыть глаза на то, чего можно достичь в ближайшее время.

Что можно и нельзя делать в день равноденствия?

Будьте внимательны ко всему происходящему: вы можете получать важные знаки, задающие правильное направление.

Следите за чувствами и эмоциями. Забудьте о пессимистичных мыслях и негативных всплесках. Стремитесь к балансу и гармонии во всем.

Найдите время для медитации, загадывайте и визуализируйте свои желания.

Не бойтесь приступать к чему-то новому - творите и проявляйте креатив.

Не замыкайтесь в себе: говорите откровенно и выражайте свои чувства перед близкими. Главный совет этого дня - взаимодействие с собой и близкими.

Народные приметы на 20 марта

С древних времен славяне считали, что этот период не только начинается Новый год, но и происходит перерождение души.

В День весеннего равноденствия готовили праздник, считалось, как его отметишь, так и будешь жить весь год. Поэтому этот день - время для радости и светлых эмоций.

Также в этот день было принято наводить порядок в доме, выбрасывать ненужные вещи или отдавать их нуждающимся.

Тяжелой физической работы на этот день не планируйте – по приметам, в честь праздника полагается отдыхать и веселиться.

И ни в коем случае не грустить или вспоминать старые обиды. Ссоры в этот день также под запретом.

Читайте также: