Какой сегодня праздник: 20 марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 20 марта отмечается Международный день без мяса? Что происходит с организмом, когда вы отказываетесь от мяса, читайте в материале Sputnik . О том, чем еще ознаменовано 20 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 20 марта

В 1833 году было опубликовано полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

В 1854 году в США была основана республиканская партия.

Также 20 марта является днем весеннего равноденствия . Кроме того, это Международный день астрологии и Международный день счастья.

Кто родился 20 марта

20 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Продолжается Великий пост.

Именины

20 марта именины у Ефрема, Николая, Павла, Емельяна, Василия, Евгения, а также у Екатерины, Анны, Антонины, Евдокии, Марии, Ксении и Надежды.

20 марта в народном календаре

В этот день на Руси говорили: "Весна да осень — на дню погод восемь", "Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов".

20 марта в белорусском народном календаре