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Какой сегодня праздник: 20 марта
20.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 20 марта отмечается Международный день без мяса? Что происходит с организмом, когда вы отказываетесь от мяса,
Что произошло 20 марта
В 1833 году было опубликовано полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
В 1854 году в США была основана республиканская партия.
Также 20 марта является
Кто родился 20 марта
20 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Продолжается Великий пост.
Именины
20 марта именины у Ефрема, Николая, Павла, Емельяна, Василия, Евгения, а также у Екатерины, Анны, Антонины, Евдокии, Марии, Ксении и Надежды.
20 марта в народном календаре
В этот день на Руси говорили: "Весна да осень — на дню погод восемь", "Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов".
20 марта в
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Сегодня суббота, 20 марта. Этот день является 79-м в григорианском календаре. До конца года остается 286 дней.
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