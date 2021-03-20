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Какой сегодня праздник: 20 марта

20.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 20 марта отмечается Международный день без мяса? Что происходит с организмом, когда вы отказываетесь от мяса, читайте в материале Sputnik. О том, чем еще ознаменовано 20 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 20 марта

В 1833 году было опубликовано полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".

В 1854 году в США была основана республиканская партия.

Также 20 марта является днем весеннего равноденствия. Кроме того, это Международный день астрологии и Международный день счастья.

Кто родился 20 марта

20 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Продолжается Великий пост.

Именины

20 марта именины у Ефрема, Николая, Павла, Емельяна, Василия, Евгения, а также у Екатерины, Анны, Антонины, Евдокии, Марии, Ксении и Надежды.

20 марта в народном календаре

В этот день на Руси говорили: "Весна да осень — на дню погод восемь", "Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов".

20 марта в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 20 марта. Этот день является 79-м в григорианском календаре. До конца года остается 286 дней.
 
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