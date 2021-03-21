20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Раньше люди восторгались живописью великих художников. Но со временем этот вид искусства заменили работы фотографов. Своими снимками они показывают, насколько прекрасна наша планета и люди, живущие на ней, природа и дикие животные, подводные обитатели и жители неба – в общем, вдохновляют нас на любовь к этому миру. Мы тоже хотим привнести капельку вдохновения в вашу жизнь, поэтому собрали лучшие фото этой недели. Приятного просмотра!

1. Ирландия. Фотограф Barrie Lathwell 1

2. Мрачная пустыня. Фотограф Antonio Bejarano

3. Перепрыгнуть черту. Фотограф Benny bulke

4. Черное и белое. Фотограф Bozuk Kadraj

5. Заснеженные горы. Фотограф 北京扬子

6. Зима. Фотограф DEIWAT

7. Предупреждение. Фотограф Anthony Tuttle

8. Затерянный в Исландии. Фотограф Thomas Ruf

9. Монмартр. Фотограф Clodine Trueba

10. Иллюзия времени. Фотограф Somnath Chatterjee

11. Притормози и осмотрись. Фотограф Martin Reichenbach

12. Дома в Гальштате. Фотограф i_mayr

13. Тибетская ночь. Фотограф 闲居半山

14. Высоко в небе. Фотограф K _P

16. Озеро. Фотограф Bartosz Witek

17. Взрыв света. Фотограф 湛卢

18. Туманный день. Фотограф BoHyuk LIM

19. Восход солнца на железной дороге. Фотограф Lee Bumil

20. Прогулка в горах. Фотограф Andromeda Doe

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