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20 лучших фотографий недели
22.03.2021 06:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Раньше люди восторгались живописью великих художников. Но со временем этот вид искусства заменили работы фотографов. Своими снимками они показывают, насколько прекрасна наша планета и люди, живущие на ней, природа и дикие животные, подводные обитатели и жители неба – в общем, вдохновляют нас на любовь к этому миру. Мы тоже хотим привнести капельку вдохновения в вашу жизнь, поэтому собрали лучшие фото этой недели. Приятного просмотра!
1. Ирландия. Фотограф
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