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Тест определит, чем вы будете заниматься, когда роботы начнут править миром
22.03.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Есть мнение, что в будущем роботы заменят людей практически во всех сферах.
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Есть мнение, что в будущем роботы заменят людей практически во всех сферах. Узнайте, кем вы будете работать, когда мир будет похож на фантастический фильм. Еще один...
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