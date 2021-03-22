Тест определит, чем вы будете заниматься, когда роботы начнут править миром

Источник материала: Flytothesky





Есть мнение, что в будущем роботы заменят людей практически во всех сферах.

Узнайте, кем вы будете работать, когда мир будет похож на фантастический фильм.

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