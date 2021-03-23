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Какой сегодня праздник: 23 марта

23.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день? О том, чем еще ознаменовано 23 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 23 марта

В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

В 1983 году был запущен "Астрон" — советский космический ультрафиолетовый телескоп.

Кто родился 23 марта

Кроме того, 23 марта родился японский кинорежиссер Акира Куросава (1910).

23 марта в православном календаре

В этот день православные верующие чтут память святого Кодрата и его учеников. Продолжается Великий пост.

Именины

23 марта именины у Федора, Михаила, Павла, Георгия, Виктора, Дениса, Леонида, Ивана, Дмитрия, Марка, а также у Ники, Василисы, Галины и Анастасии.

23 марта в народном календаре

На Руси в этот день говорили: "Василисин туман съедает снег". Люди начинали заниматься весенними заботами, например, отводили воду от дома, чтобы она не ушла в подпол.

23 марта в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня вторник, 23 марта. Этот день является 82-м в григорианском календаре. До конца года остается 283 дня.
 
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