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Какой сегодня праздник: 23 марта
23.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день? О том, чем еще ознаменовано 23 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 23 марта
В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.
В 1983 году был запущен "Астрон" — советский космический ультрафиолетовый телескоп.
Кто родился 23 марта
Кроме того, 23 марта родился японский кинорежиссер Акира Куросава (1910).
23 марта в православном календаре
В этот день православные верующие чтут память святого Кодрата и его учеников. Продолжается Великий пост.
Именины
23 марта именины у Федора, Михаила, Павла, Георгия, Виктора, Дениса, Леонида, Ивана, Дмитрия, Марка, а также у Ники, Василисы, Галины и Анастасии.
23 марта в народном календаре
На Руси в этот день говорили: "Василисин туман съедает снег". Люди начинали заниматься весенними заботами, например, отводили воду от дома, чтобы она не ушла в подпол.
23 марта в
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Сегодня вторник, 23 марта. Этот день является 82-м в григорианском календаре. До конца года остается 283 дня.
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