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Тест-опрос: Кто победит в извечном споре?
23.03.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как говорил Сократ, истина рождается в споре. При этом призывал он не лезть из кожи вон, не доказывать свое мнение. Главное – принимать точку зрения, отличную или даже противоположную вашей. Пусть каждый из вас прямо сейчас сделает свой выбор, а мы посчитаем голоса и определим, за кем большинство, а кто в меньшинстве.
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Как говорил Сократ, истина рождается в споре. При этом призывал он не лезть из кожи вон, не доказывать свое мнение. Главное – принимать точку зрения, отличную или...
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