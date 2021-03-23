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Тест-опрос: Кто победит в извечном споре?

23.03.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест-опрос: Кто победит в извечном споре?

Как говорил Сократ, истина рождается в споре. При этом призывал он не лезть из кожи вон, не доказывать свое мнение. Главное – принимать точку зрения, отличную или даже противоположную вашей. Пусть каждый из вас прямо сейчас сделает свой выбор, а мы посчитаем голоса и определим, за кем большинство, а кто в меньшинстве.
Давайте устроим дискуссию, чтобы выбрать лучшее!

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Как говорил Сократ, истина рождается в споре. При этом призывал он не лезть из кожи вон, не доказывать свое мнение. Главное – принимать точку зрения, отличную или...
 
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