Тест-опрос: Кто победит в извечном споре?

Источник материала: Flytothesky





Как говорил Сократ, истина рождается в споре. При этом призывал он не лезть из кожи вон, не доказывать свое мнение. Главное – принимать точку зрения, отличную или даже противоположную вашей. Пусть каждый из вас прямо сейчас сделает свой выбор, а мы посчитаем голоса и определим, за кем большинство, а кто в меньшинстве.

Давайте устроим дискуссию, чтобы выбрать лучшее!

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