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Создайте идеальный маникюр, а мы расскажем интересный факт о вас
23.03.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
По линиям на руках человека можно узнать его судьбу, а по ногтям – его характер и особенности. Предлагаем вам прямо сейчас отправиться в наш виртуальный салон и поухаживать за своими ногтями. Наведите красоту – а мы угадаем, какой вы человек.
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По линиям на руках человека можно узнать его судьбу, а по ногтям – его характер и особенности. Предлагаем вам прямо сейчас отправиться в наш виртуальный салон и...
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