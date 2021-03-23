Создайте идеальный маникюр, а мы расскажем интересный факт о вас

Источник материала: Flytothesky





По линиям на руках человека можно узнать его судьбу, а по ногтям – его характер и особенности. Предлагаем вам прямо сейчас отправиться в наш виртуальный салон и поухаживать за своими ногтями. Наведите красоту – а мы угадаем, какой вы человек.

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