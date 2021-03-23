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Создайте идеальный маникюр, а мы расскажем интересный факт о вас

23.03.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Создайте идеальный маникюр, а мы расскажем интересный факт о вас

По линиям на руках человека можно узнать его судьбу, а по ногтям – его характер и особенности. Предлагаем вам прямо сейчас отправиться в наш виртуальный салон и поухаживать за своими ногтями. Наведите красоту – а мы угадаем, какой вы человек.

Еще один тест:
Выберите десерт и узнайте о своей самой классной черте характера

 
 
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По линиям на руках человека можно узнать его судьбу, а по ногтям – его характер и особенности. Предлагаем вам прямо сейчас отправиться в наш виртуальный салон и...
 
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