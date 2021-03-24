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Основываясь на выбранных вами блюдах, мы скажем, насколько вы уверены в себе
24.03.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как у вас с уверенностью в себе? Мы ответим на этот вопрос. А для этого предложим вам выбрать блюда из 10 разных кухонь мира. И, возможно, вы узнаете о себе что-то новое.
Еще один интересный тест:
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Как у вас с уверенностью в себе? Мы ответим на этот вопрос. А для этого предложим вам выбрать блюда из 10 разных кухонь мира. И, возможно, вы узнаете о себе что-то новое....
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