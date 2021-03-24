Основываясь на выбранных вами блюдах, мы скажем, насколько вы уверены в себе

Источник материала: Flytothesky





Как у вас с уверенностью в себе? Мы ответим на этот вопрос. А для этого предложим вам выбрать блюда из 10 разных кухонь мира. И, возможно, вы узнаете о себе что-то новое.

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