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Основываясь на выбранных вами блюдах, мы скажем, насколько вы уверены в себе

24.03.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Основываясь на выбранных вами блюдах, мы скажем, насколько вы уверены в себе

Как у вас с уверенностью в себе? Мы ответим на этот вопрос. А для этого предложим вам выбрать блюда из 10 разных кухонь мира. И, возможно, вы узнаете о себе что-то новое.

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Как у вас с уверенностью в себе? Мы ответим на этот вопрос. А для этого предложим вам выбрать блюда из 10 разных кухонь мира. И, возможно, вы узнаете о себе что-то новое....
 
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