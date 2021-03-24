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Тест: Какой вы друг?
24.03.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Друзья бывают разные: шумные и тихие, веселые и спокойные. В общем кругу друзей могут быть самые разные по характеру люди. И каждый из них по-своему интересен и уникален. Узнайте, какую роль играете вы в своей компании друзей.
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Друзья бывают разные: шумные и тихие, веселые и спокойные. В общем кругу друзей могут быть самые разные по характеру люди. И каждый из них по-своему интересен и...
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