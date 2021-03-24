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Авторитетный босс: 5 лучших руководителей по знаку зодиака

24.03.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Не каждому под силу удержать под своим началом целую команду специалистов, не нанеся вред компании. Определить склонность к браздам правления поможет гороскоп. Знаки, перечисленные в этой статье, признанные лидеры: под их несгибаемой, властной рукой работа спорится лучше всего.

Авторитетный босс: 5 лучших руководителей по знаку зодиака

Овен

Больше всего на свете Овны любят командовать и кем-то управлять. Кресло руководителя – отличный способ осуществить все свои скрытые амбиции. Целеустремленность Овна и готовность добиваться намеченных задач любой ценой делает из него отличного начальника, который не опустит руки в тяжелое для фирмы время. Подчиненные могут побаиваться Овна-руководителя за грозный нрав, но будут точно уверены, что с таким начальником они не пропадут.

Козерог

Цель жизни Козерога – это работа, и руководящая должность станет лучшей наградой за их трудолюбие. Козероги лучше всех знают, как правильно работать и что нужно делать, поэтому с удовольствием начнут выстраивать идеальное предприятие. Земляной знак очень требовательный, поэтому расслабляться под его началом не получится, за чрезмерную лень можно получить от Козерога-руководителя в лучшем случае нагоняй. Наравне с требовательностью Козерог очень ответственен, поэтому делает все, что в его силах, исключительно на благо компании.

Авторитетный босс: 5 лучших руководителей по знаку зодиака

Скорпион

Скорпион может произвести впечатление излишне грозного начальника, которого боятся подчиненные, но за суровой маской кроется превосходный стратег, способный вытянуть любую фирму из болота. Такой начальник не позволит упускать дела, определит роли каждого подчиненного и наведёт на предприятии порядок. Стратегии Скорпионов позволяют им рассчитывать исход сделок на десять шагов вперед, всегда оставаться в плюсе и резво обходить конкурентов.

Лев

Львы с рождения видят себя исключительно в кресле руководителя, и это стремление оправданно. Львов-начальников в коллективе обычно любят и уважают, подчиненные знают, что могут обращаться к начальнику по возникающим проблемам. Огненный знак с радостью возьмется уладить разлады в коллективе, найдет подход к самому закрытому сотруднику и будет заслуженно считаться самой авторитетной звездой среди коллег.

Авторитетный босс: 5 лучших руководителей по знаку зодиака

Стрелец

Стрельцы по натуре оптимисты и заводилы, щедро делящиеся позитивом с окружающими, поэтому Стрельцы-руководители становятся образцами бодрого настроя для своих подчиненных. В любой ситуации Стрелец сохраняет лицо и ищет положительные стороны, что щедро передает коллегам во время совещаний или столкновений в коридорах. Стрельцы умеют держать коллектив на рабочей волне, мотивировать сотрудников к работе и поддерживать ненапряжную атмосферу в офисе.

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Не каждому под силу удержать под своим началом целую команду специалистов, не нанеся вред компании. Определить склонность к браздам правления поможет гороскоп....
 
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