Сконструируйте дом мечты, а мы угадаем ваш знак зодиака

Источник материала: Flytothesky





Предлагаем вам прямо сейчас построить дом мечты. Каким он должен быть? Огромным и роскошным или маленьким и скромным? Расскажите, в каком доме вы хотели бы жить, а мы угадаем ваш знак зодиака.

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Какой жанр ужасов цепляет вас больше всего?