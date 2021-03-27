Что происходит с организмом, когда вы едите ананас?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Икона красоты и одна из самых знаменитых актрис Италии Софи Лорен как-то призналась, что именно ананас стал ее лекарством от старения и главной хитростью в попытке продлить молодость.

Так ли это на самом деле и какие свойства хранит тропический фрукт, попробовал разобраться Sputnik.

Ананас со знаком плюс

Помогает похудеть. Формула ананас = похудение действительно работает. В фрукте содержатся витамины группы B, отвечающие за обмен веществ и углеводов. Также терять лишний вес помогают отсутствие жиров и небольшая калорийность. Но основной изюминкой состава считается фермент бромелаин, который издавна считался первоклассным средством от целлюлита и лишнего жира.

Улучшает состояние кожи и продлевает молодость. Если у вас жирная кожа, то ананас поможет избавиться от воспалений. Также сок фрукта хорошо заживляет повреждения. Коллаген в составе подарит вторую молодость коже, сделая ее упругой.

Укрепляет иммунитет. Ананас – мощнейший иммунодулятор, что очень актуально в холодный сезон. Плод богат витамином С и для получения его суточной нормы достаточно съедать пару ломтиков фрукта в сутки.

Лечит болезни и нервную систему. Фрукт рекомендуется употреблять гипертоникам и людям с заболеваниями сердца - ананас активно укрепляет сосуды и помогает в профилактике от онкологии. Включать ананас в меню рекомендуется людям с заболеваниями нервной системы, поджелудочной железы и при анемии.

Улучшает пищеварение и борется с отечностью

Ананас со знаком минус

За счет повышенного содержания кислот в составе, употребление ананаса следует ограничить людям с гастритом повышенной кислотности и язвой желудка.

Не рекомендуется есть ананас беременным, так как он может привести к проблемам со здоровьем. Злоупотребление ананаса может вызывать раздражение в ротовой полости, а также аллергии.

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