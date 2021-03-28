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28.03.2021 22:49 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Новостей было много и разных. Начнем с приятных. Порадовали наши фармацевты. Вместе с медиками они поставили еще один надежный щит перед натиском пандемии. 

Безопасность граждан - это сейчас особенно важно. Те, кто остался без козырей перед вирусом, падают в яму беззакония и анархии целыми странами. А это прекрасный шанс для крупных китов пуститься в борьбу за передел мира. Так что очень кстати, когда власти реагируют: изменения в белорусское законодательство, о которых также чуть позже, отвечают вызовам настоящего времени. 

Да, слово «вызов»,  кажется, здесь как нельзя кстати. Тем более на фоне откровенно радикальных устремлений и сценариев, которые удалось пресечь благодаря слаженным действиям правоохранителей. Когда протест затухает, и люди, наконец, понимают, что язык улицы - это не лучший инструмент диалога, - беглые активисты, BYPOLа в частности, в протестную повестку пытаются вдохнуть вторую жизнь. И здесь, как говорится, все средства хороши. Маски сброшены, и истинных целей уже никто не скрывает. Об этом подробно и на конкретных примерах также поговорим сегодня. 

 
Теги: Новости
 
 
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Новостей было много и разных. Начнем с приятных. Порадовали наши фармацевты. Вместе с медиками они поставили еще один надежный щит перед натиском пандемии.  ...
 
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