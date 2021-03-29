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Какой сегодня праздник: 29 марта
29.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 29 марта Лев Толстой начал работу над "Анной Карениной"? О том, чем еще ознаменовано 29 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 29 марта
В 1873 году Лев Николаевич Толстой начал работать над романом "Анна Каренина".
В 1974 году в Китае в окрестностях города Сиань местными жителями случайно была обнаружена "Терракотовая армия".
Кто родился 29 марта
Также 29 марта родился Лаврентий Берия (1899).
29 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память преподобного Феодора Освященного. Также церковь вспоминает перенесение мощей святого Ефрема в 1545 году. Продолжается Великий пост.
Именины
29 марта именины у Юлиана, Романа, Трофима, Емельяна, Павла, Ивана, Александра и Дениса.
29 марта в народном календаре
В этот день говорили: "Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права". Народ обращал внимание на погоду: если она была хорошей, то и вся весна будет теплой.
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Сегодня понедельник, 29 марта. Этот день является 88-м в григорианском календаре. До конца года остается 277 дней.
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