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Какой сегодня праздник: 29 марта

29.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 29 марта Лев Толстой начал работу над "Анной Карениной"? О том, чем еще ознаменовано 29 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 29 марта

В 1873 году Лев Николаевич Толстой начал работать над романом "Анна Каренина".

В 1974 году в Китае в окрестностях города Сиань местными жителями случайно была обнаружена "Терракотовая армия".

Кто родился 29 марта

Также 29 марта родился Лаврентий Берия (1899).

29 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память преподобного Феодора Освященного. Также церковь вспоминает перенесение мощей святого Ефрема в 1545 году. Продолжается Великий пост.

Именины

29 марта именины у Юлиана, Романа, Трофима, Емельяна, Павла, Ивана, Александра и Дениса.

29 марта в народном календаре

В этот день говорили: "Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права". Народ обращал внимание на погоду: если она была хорошей, то и вся весна будет теплой.

29 марта в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня понедельник, 29 марта. Этот день является 88-м в григорианском календаре. До конца года остается 277 дней.
 
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