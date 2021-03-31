Какая черта характера в вас самая ценная?

Источник материала: Flytothesky





Знаете ли вы наверняка, в чем ваш самый большой плюс? А подозреваете ли вы о том, что выбор цветов и оттенков может многое рассказать как о ваших положительных, так и отрицательных чертах? Расскажите нам, что вы думаете по поводу этих цветов, – а мы ответим, что в вас самое ценное.

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