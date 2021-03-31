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ТОП-4 распространённых заблуждения и стереотипа о знаках зодиака
31.03.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мнения о знаках зодиака уже давно обросли
Козероги – безэмоциональные сухари
Люди привыкли видеть Козерогов отстраненными, с головой погруженными в работу. На первый взгляд кажется, что Козероги живут только ради того, чтобы работать, и даже не способны радоваться мелочам. Всё это заблуждения: на деле Козероги излишне практичны, чтобы тратить своё время впустую. Любой Козерог отправится на заслуженный отдых и с удовольствием повеселится с друзьями, если будет точно уверен, что обеспечил себе завтрашний день. Козероги, как и все люди, всегда испытывают эмоции: им также радостно и больно, весело и грустно. Главное отличие земляного знака состоит в том, что он предпочитает не выносить сор из избы и не демонстрировать чувств окружающим.
Близнецы – двуличные лгуны
Распространено мнение, что Близнецам нельзя верить, потому что двойственность
Овны – опасные агрессоры
Общество уверено, что представители огненного знака – это злые люди, которые неадекватно реагируют на большинство ситуаций и сразу лезут с кулаками. На деле всё обстоит совсем иначе: большинство Овнов – жизнерадостные, всегда имеющие оптимистичный настрой. Чтобы разглядеть в Овне агрессора, придётся чем-то сильно его разозлить. В таком случае огненный знак действительно способен вспылить и наломать дров. Впрочем, мало кто знает, что Овны очень отходчивы и довольно быстро начинают жалеть о содеянном, если в порыве страсти сильно надебоширили.
Скорпионы – мстительные злодеи
Скорпионы далеко не такие злые, как думают о них люди. Они вообще не
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Мнения о знаках зодиака уже давно обросли стереотипами, многие из которых ошибочно приписывают представителям гороскопа те или иные недостатки. Подобные мифы...
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