Еще одна российская авиакомпания возобновила полеты в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар ― Sputnik. Российская авиакомпания Utair (Тюмень) возобновила полеты в Беларусь – сегодня из Москвы в Национальный аэропорт Минск прилетел первый после локдауна рейс, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет Boeing 737-800 приземлился в Минске сегодня утром и уже вылетел обратно в российскую столицу. Выполнение рейсов планируется по средам: из Москвы (аэропорт Внуково) борт будет вылетать в 11:30, из Минска – в 12:30.

Полетная программа Utair была остановлена из-за COVID-19 с 18 марта 2020 года. Билеты на рейсы авиакомпании недешевые: минимальная стоимость из Москвы до Минска или обратно – 275 долларов.

Локдаун кончился

Первой российской авиакомпанией, начавшей летать в Минск, несмотря на пандемию, стал "Аэрофлот". В конце сентября прошлого года из Москвы прилетел первый после локдауна рейс. Сперва в белорусскую столицу борта летали один рейс в неделю, после – три, а затем – пять.

После этого российский авиаперевозчик "Азимут" открыл рейс из Ростова-на-Дону в Минск. Полеты выполняются еженедельно с 16 февраля этого года. Минимальная стоимость одного билета – 258 долларов (без багажа).

Предполагалось, что в феврале в Минск начнут выполнять рейсы "Уральские авиалинии", однако самолеты так и не полетели из-за отсутствия спроса на билеты.

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