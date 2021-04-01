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Пять раз в неделю: чартеры в Албанию начнут летать в мае
01.04.2021 13:07 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Чартерные рейсы из Минска в Тирану стартуют 26 мая, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
График полетов запланирован по 20 октября. До 29 сентября из Беларуси в Албанию самолеты будут летать пять дней в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Начиная с 29 сентября - два раза, по средам и воскресеньям.
Из Минска в столицу Албании самолет будет вылетать в 14.00, время прибытия - 15.20. Обратный рейс по графику запланирован на 16.20, прилет - в 19.35.
Чартерный рейс будет выполняться самолетом Боинг 737-800 вместимостью 189 кресел.
Правила въезда в Албанию для Белорусов
Виза в Албанию белорусам не нужна с 2020 года. На сегодняшний день, ПЦР-тесты и карантин также не требуются для въезда в страну. Однако по прибытию из Албании придется пройти 10-дневную самоизоляцию.
Где отдыхали белорусы в прошлом году?
В прошлом году численность организованных туристов-белорусов, которые выезжали за границу, составила 258,6 тысячи человек. В страны СНГ выезжало всего 7,2%, в ЕС – 10%, в другие страны мира – 82,8%.
В условиях пандемии в 2020 году наибольшей популярностью у белорусов пользовались Египет, Турция, Украина, Польша, Черногория. В топ-10 также вошли Албания, Россия, Литва, Тунис, ОАЭ. В общей сложности сюда на отдых приезжали более 91,4% от общего числа туристов.
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Несмотря на пандемию, в прошлом году Албания пошла в топ-10 стран, куда чаще всего ездили отдыхать белорусы.
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