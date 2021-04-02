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В зависимости от выбранных песен, мы расскажем, на какой киножанр похожа ваша жизнь

02.04.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В зависимости от выбранных песен, мы расскажем, на какой киножанр похожа ваша жизнь

Музыка – это то, что сильно влияет на наше настроение. Она способна затронуть даже самые дальние струны души, вдохновить, развеселить, вызвать приступ ностальгии. А вы любите музыку? Мы предложим вам на выбор популярные треки. Выберите те из них, которые больше всего вам нравятся. А мы скажем, на какой киножанр похожа ваша жизнь.

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Музыка – это то, что сильно влияет на наше настроение. Она способна затронуть даже самые дальние струны души, вдохновить, развеселить, вызвать приступ ностальгии. А...
 
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