В зависимости от выбранных песен, мы расскажем, на какой киножанр похожа ваша жизнь

Источник материала: Flytothesky





Музыка – это то, что сильно влияет на наше настроение. Она способна затронуть даже самые дальние струны души, вдохновить, развеселить, вызвать приступ ностальгии. А вы любите музыку? Мы предложим вам на выбор популярные треки. Выберите те из них, которые больше всего вам нравятся. А мы скажем, на какой киножанр похожа ваша жизнь.

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