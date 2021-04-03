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Какой сегодня праздник: 3 апреля

03.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки? О том, чем еще ознаменовано 3 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 3 апреля

В 1829 году англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна, — этот день считается днем рождения кофемолки.

В 1928 году рукопись сказки "Алиса в Стране Чудес" продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов — чуть менее 76 тысяч долларов.

В 1933 году советский хирург Юрий Юрьевич Вороной впервые в мире провел операцию по пересадке почки, произошло это в Херсоне.

В 1967 году состоялась премьера фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

В 1968 году прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года".

Кто родился 3 апреля

Также 3 апреля родились российская актриса Ольга Тумайкина (1972), американская актриса Аманда Байнс (1986), а также Эдди Мерфи (1961).

3 апреля в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память преподобного Серафима Вырицкого, преподобного Иакова, епископа Катанского. Продолжается Великий пост.

Именины

3 апреля именины у Якова, Владимира и Кирилла.

3 апреля в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 3 апреля. Этот день является 93-м в григорианском календаре. До конца года остается 272 дня.
 
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