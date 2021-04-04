20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





С приходом первых апрельских дней в воздухе появляется что-то неуловимое, воздушное, легкое. Оно нежно касается ваших щек, развевается в волосах и отзывается во всем теле. Это чувство приносит людям надежду на лучшее.

Давайте проникнемся этим вместе и погрузимся в чарующую ауру весны. А помогут в этом прекрасные работы фотографов.

1. Между небом и землей. Фотограф Janne Kahila

2. Пляжные хижины. Фотограф iain jack

3. Весенняя поэзия. Фотограф Richard Lang

4. Поздний вечер в Шильонском замке. Фотограф Daniel

5. Вид. Фотограф Fabio Cappellini

6. Город сплетен. Фотограф 爱摄影的磊哥

7. Нежность весны. Фотограф Peng

8. Заброшенный. Фотограф John Bryden

9. Весенняя прогулка. Фотограф Galina G

10. Огни. Фотограф nordelbien1964

11. Морской жемчуг. Фотограф Floriana Avellino

12. Строительная площадка. Фотограф minoru karamatsu（柄松稔）

13. Прекрасный кадр. Фотограф James Molloy

14. Проселочная дорога. Фотограф John Macey

15. От сумерек до ночи. Фотограф Barbara Bourke

16. Зигзаг. Фотограф Greg Johnston

17. Кадр. Фотограф Michael Studer

18. Вечер. Фотограф Maxim

20. Вид. Фотограф Luca Moriconi

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