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20 лучших фотографий недели
04.04.2021 21:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
С приходом первых апрельских дней в воздухе появляется что-то неуловимое, воздушное, легкое. Оно нежно касается ваших щек, развевается в волосах и отзывается во всем теле. Это чувство приносит людям надежду на лучшее.
Давайте проникнемся этим вместе и погрузимся в чарующую ауру весны. А помогут в этом прекрасные работы фотографов.
1. Между небом и землей. Фотограф
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