Электродома. Ставка на функциональность, комфорт и доступность

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Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. И это открывает новые возможности для всей экономики, в том числе для строительства. Говоря о жилье будущего, делаем ставку на функциональность, комфорт и доступность. Все это объединил в себе новый тренд в отрасли - электродома. Энергию можно использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.



Звучит, конечно, красиво, ну а что на практике? В чем выгода для проектировщиков, строителей и потребителей? Антон Малюта посетил строительные площадки и пообщался с жильцами уже действующих электродомов.





Смолевичи. Столичный город-спутник сегодня напоминает одну большую стройку. Уже только подъезжая сюда по Р53, которая, кстати, тоже в процессе модернизации, видно, как растут новые кварталы. Причем не только из типовых многоэтажек, которые мы привыкли видеть по всей стране. Сразу несколько домов будут с приставкой "электро". Почему решились на такой эксперимент? Спросим у руководства региона.



Только в этом году в Смолевичах построят 50 тыс. квадратных метров жилья на электричестве. С годами эта цифра будет только расти. Дома строят по нескольким проектам. Тут каждый будущий новосел может выбирать, что ему будет удобнее.





Так Смолевичи попали в мировой тренд. И вся Беларусь тоже. Уже через 5 лет каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на электричестве.





В таких домах предусмотрены две трансформаторные подстанции. Если одна выйдет из строя - автоматически включится вторая. Так риск остаться без электричества, а значит и всех удобств дома, гораздо ниже. И это только один из плюсов энергожилья. В этом мы убедились сами.



Мы приехали в Барановичи - один из промышленных центров не только Брестской области, но и всей Беларуси. И к этому еще можно смело прибавлять звание - столица электродомов. Здесь их уже 5. Два из них в строю уже несколько лет, а еще 3 введены только в конце 2020 года.



Желающих заселиться сюда больше, чем пока есть свободных площадей. И никаких опасений, что электродом - достаточно новое для страны явление. Наоборот, первый опыт показал сплошные плюсы.





Когда-то на этом месте по улице Орджоникидзе были бараки. Но на смену ветхим домам пришло современное жилье. Это хорошо видно уже по дизайну, однако самое главное, конечно, начинка.



Да, в использовании все просто и удобно. Понятия "отопительный сезон" здесь просто нет. Холодно летом - включаешь подачу тепла. Уезжаешь на несколько дней в командировку - ставишь температуру на минимальный уровень. Все с акцентом на рациональное использование, которое впоследствии ведет к экономии.





А сейчас дадим слово тем, кто уже на себе прочувствовал все плюсы жизни в электрическом доме. Многодетная семья Анны Тумаш раньше жила на съемной квартире. Летние отключения воды стали настоящим испытанием. А в межсезонье в квартире было холодно. Сейчас этих проблем уже нет. Да и новые технологии по кошельку не бьют.



Заселиться в первый электродом скоро смогут и жители столицы. Он находится в районе Грушевки. Во дворе жилого комплекса практически готово здание трансформаторной подстанции, на очереди и котельная. Одновременно в столице возводят еще несколько таких домов.



Подводя итог, скажем, что электродом - это действительно удобно и выгодно. Причем как на стадии проекта, так и для потребителей, которым, что называется, тепло в доме становится полностью подвластным. Чтобы такое жилье будущего стало привычным для наших городов - впереди еще большая работа. В первую очередь подготовка всей необходимой инфраструктуры.



