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13 мелочей в фильмах, которые раздражают своей неправдоподобностью
05.04.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Во время кинопросмотра частенько можно заметить моменты, которые портят впечатление даже от хорошего фильма. Вы понимаете, о чем мы? Вас тоже бесят некоторые вещи, которые ничего общего не имеют с реальностью? Мы собрали 13 мелочей в кино, которые могут вывести из себя даже самого спокойного зрителя.
1. Когда мать-одиночка работает на обычной работе, воспитывает нескольких детей и при этом живет в огромном дорогом особняке.
2. Когда в ужастиках неожиданно появляется монстр, поднимает главного героя и швыряет в другой конец комнаты. При этом главный герой не получает никаких травм, а поднимается и убегает или сражается дальше.
3. Хакеры, которые могут взломать что угодно и когда угодно всего за несколько секунд.
Хакер: «Мне нужно несколько часов».
4. Когда один герой произносит строку из стихотворения, а другой заканчивает ее. Потом они смотрят друг на друга и влюбляются.
5. Когда происходит авария, десятки машин сталкиваются на перекрестке и ни с того ни с сего взрываются.
6. Хочется закатить глаза, когда кто-то говорит: «Мы не в кино, это реальная жизнь».
7. Когда кто-то забирается в шахту лифта, чтобы совершить что-нибудь героическое.
8. А как насчет неуместных медицинских терминов и неправильного произношения названий лекарств?
9. Когда в экранизация популярных книг придумывают любовную линию и делают ее центром сюжета.
10. Когда прическа персонажа остается идеальной в любой ситуации.
11. Вас тоже бесит, когда герои пьют из пустых чашек?
12. Из этой же оперы: пить алкоголь и совсем не пьянеть.
13. Вершина раздражения и недоумения – это когда школьников и подростков играют взрослые актеры.
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Во время кинопросмотра частенько можно заметить моменты, которые портят впечатление даже от хорошего фильма. Вы понимаете, о чем мы? Вас тоже бесят некоторые вещи,...
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