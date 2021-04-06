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Какому возрасту соответствуют ваши предпочтения в еде?
06.04.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Почти все дети не любят соленую рыбу, блюда из печени и вареные яйца. Но, повзрослев, многие начинают любить ту еду, которая в детстве вызывала отвращение. Пройдите тест и узнаете, какому возрасту соответствуют ваши вкусовые рецепторы. Просто выберите те блюда, которые кажутся вам более аппетитными.
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Почти все дети не любят соленую рыбу, блюда из печени и вареные яйца. Но, повзрослев, многие начинают любить ту еду, которая в детстве вызывала отвращение. Пройдите...
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