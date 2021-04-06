Какому возрасту соответствуют ваши предпочтения в еде?

Источник материала: Flytothesky





Почти все дети не любят соленую рыбу, блюда из печени и вареные яйца. Но, повзрослев, многие начинают любить ту еду, которая в детстве вызывала отвращение. Пройдите тест и узнаете, какому возрасту соответствуют ваши вкусовые рецепторы. Просто выберите те блюда, которые кажутся вам более аппетитными.

Пройдите также:

Основываясь на выбранных вами блюдах, мы скажем, насколько вы уверены в себе