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На каком из пяти языков любви вы говорите?

06.04.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

На каком из пяти языков любви вы говорите?

Любовь можно проявлять по-разному: подарками, приятными словами, хорошим отношением. Американский психолог Гэри Чепмен разработал теорию, согласно которой существует 5 основных языков любви. Если у любящих друг друга людей они совпадают, то в отношениях царит гармония и взаимопонимание. Пройдите тест и узнайте, на каком языке говорите вы.

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Кто вы: интроверт или экстраверт?

 
 
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Любовь можно проявлять по-разному: подарками, приятными словами, хорошим отношением. Американский психолог Гэри Чепмен разработал теорию, согласно которой...
 
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