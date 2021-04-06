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На каком из пяти языков любви вы говорите?
06.04.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Любовь можно проявлять по-разному: подарками, приятными словами, хорошим отношением. Американский психолог Гэри Чепмен разработал теорию, согласно которой существует 5 основных языков любви. Если у любящих друг друга людей они совпадают, то в отношениях царит гармония и взаимопонимание. Пройдите тест и узнайте, на каком языке говорите вы.
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Любовь можно проявлять по-разному: подарками, приятными словами, хорошим отношением. Американский психолог Гэри Чепмен разработал теорию, согласно которой...
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