На каком из пяти языков любви вы говорите?

Источник материала: Flytothesky





Любовь можно проявлять по-разному: подарками, приятными словами, хорошим отношением. Американский психолог Гэри Чепмен разработал теорию, согласно которой существует 5 основных языков любви. Если у любящих друг друга людей они совпадают, то в отношениях царит гармония и взаимопонимание. Пройдите тест и узнайте, на каком языке говорите вы.

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