|
Какой сегодня праздник: 7 апреля
07.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 7 апреля отмечается Всемирный день
Кто родился 7 апреля
Что произошло 7 апреля
В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер начал продавать свое изобретение — серные спички.
В 1948 году в силу вступил устав Всемирной организации здравоохранения.
В 1957 году последний троллейбус Нью-Йорка совершил свою последнюю поездку.
Кроме того, 7 апреля отмечается День рождения Рунета.
7 апреля в православном календаре
В этот день православный мир празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Также чтут память святого Тихона.
Именины
7 апреля именины у Тихона.
7 апреля в народном календаре
На Благовещение люди всегда говорили: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня среда, 7 апреля. Этот день является 97-м в григорианском календаре. До конца года остается 268 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)