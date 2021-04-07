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Какой сегодня праздник: 7 апреля

07.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья? О том, чем еще ознаменовано 7 апреля, — в справке Sputnik.

Кто родился 7 апреля

Что произошло 7 апреля

В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер начал продавать свое изобретение — серные спички.

В 1948 году в силу вступил устав Всемирной организации здравоохранения.

В 1957 году последний троллейбус Нью-Йорка совершил свою последнюю поездку.

Кроме того, 7 апреля отмечается День рождения Рунета.

7 апреля в православном календаре

В этот день православный мир празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Также чтут память святого Тихона. 

Именины

7 апреля именины у Тихона.

7 апреля в народном календаре

На Благовещение люди всегда говорили: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

 
 
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Сегодня среда, 7 апреля. Этот день является 97-м в григорианском календаре. До конца года остается 268 дней.
 
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