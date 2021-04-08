Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 апр - Sputnik. Флот "Белавиа" пополнится еще одним самолетом, подробности рассказал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

Новый Boeing 737-8 летит в Беларусь из Сиэтла, где накануне закончилась его приемка. Посадка в национальном аэропорту ожидается сегодня в 13:00.

В настоящий момент воздушный флот "Белавиа" насчитывает: девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, два Embraer 195-E2, семь Embraer 195, пять Embraer 175.

Новый авиалайнер обладает улучшенными летными характеристиками – дальность полета составляет 6704 км, максимальная высота – 12 000 м, крейсерская скорость – 842 км/ч. Пассажирский салон состоит из 162 кресел эконом-класса и 12 кресел бизнес-класса.

В скором времени должен прибыть еще один самолет - бразильский Embraer 195-E2.

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