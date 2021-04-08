ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

08.04.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Нам тут на глаза попался первый мультфильм об Аладдине. И в голове родилась одна занимательная фанатская теория, которая очень похожа на правду.

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

В начале мультфильма мы видим продавца. К нему подходит человек, но его не видно.

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

По сюжету этот человек и есть мы. Продавец пытается нам втюхать товар, но все безуспешно.

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

Продает он, мягко говоря, всяких хлам. И вот он уже видит, что мы сейчас уйдем и ничего не купим. Тогда он достает самую обычную лампу. А чтобы мы ее купили, начинает рассказывать сказочку.

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

Из этой сцены можно сделать вывод: все, что происходит дальше, – это только выдумка продавца, который придумал и Аладдина, и Джинна, и все остальные приключения. Просто, чтобы продать лампу. И поэтому продавец внешне похож на Джинна, так как он плод воображения продавца.

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

Если Аладдин и существовал, то, скорее всего, давно умер к моменту этой истории.

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

В оригинале и продавца, и Джинна озвучивает актер Робин Уильямс. А он вообще очень похож на Джинна.

Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

Читайте также:
Если вы вдруг случайно оказались в открытом космосе, то никогда не отцепляйте страховочный трос

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нам тут на глаза попался первый мультфильм об Аладдине. И в голове родилась одна занимательная фанатская теория, которая очень похожа на правду. В начале...
 
Новости дня
Новости
 
Флот "Белавиа" пополнится еще одним самолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by