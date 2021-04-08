Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм

Источник материала: Flytothesky

Нам тут на глаза попался первый мультфильм об Аладдине. И в голове родилась одна занимательная фанатская теория, которая очень похожа на правду.





В начале мультфильма мы видим продавца. К нему подходит человек, но его не видно.





По сюжету этот человек и есть мы. Продавец пытается нам втюхать товар, но все безуспешно.





Продает он, мягко говоря, всяких хлам. И вот он уже видит, что мы сейчас уйдем и ничего не купим. Тогда он достает самую обычную лампу. А чтобы мы ее купили, начинает рассказывать сказочку.





Из этой сцены можно сделать вывод: все, что происходит дальше, – это только выдумка продавца, который придумал и Аладдина, и Джинна, и все остальные приключения. Просто, чтобы продать лампу. И поэтому продавец внешне похож на Джинна, так как он плод воображения продавца.





Если Аладдин и существовал, то, скорее всего, давно умер к моменту этой истории.





В оригинале и продавца, и Джинна озвучивает актер Робин Уильямс. А он вообще очень похож на Джинна.





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