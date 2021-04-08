|
Одна маленькая деталь в «Аладдине», которая изменит взгляд на мультфильм
08.04.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Нам тут на глаза попался первый мультфильм об Аладдине. И в голове родилась одна занимательная фанатская теория, которая очень похожа на правду.
В начале мультфильма мы видим продавца. К нему подходит человек, но его не видно.
По сюжету этот человек и есть мы. Продавец пытается нам втюхать товар, но все безуспешно.
Продает он, мягко говоря, всяких хлам. И вот он уже видит, что мы сейчас уйдем и ничего не купим. Тогда он достает самую обычную лампу. А чтобы мы ее купили, начинает рассказывать сказочку.
Из этой сцены можно сделать вывод: все, что происходит дальше, – это только выдумка продавца, который придумал и Аладдина, и Джинна, и все остальные приключения. Просто, чтобы продать лампу. И поэтому продавец внешне похож на Джинна, так как он плод воображения продавца.
Если Аладдин и существовал, то, скорее всего, давно умер к моменту этой истории.
В оригинале и продавца, и Джинна озвучивает актер Робин Уильямс. А он вообще очень похож на Джинна.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нам тут на глаза попался первый мультфильм об Аладдине. И в голове родилась одна занимательная фанатская теория, которая очень похожа на правду. В начале...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)