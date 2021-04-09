Какое место вы бы занимали в стае, если бы были волком?

Источник материала: Flytothesky





Стая волков похожа на единый организм. Каждый волк подчиняет свои интересы интересам коллектива. Иерархия строгая. Пройдите тест и узнаете, к какому рангу вы бы принадлежали, если бы жили в волчьей стае.

Еще один увлекательный тест:

Какому возрасту соответствуют ваши предпочтения в еде?