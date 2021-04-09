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Какое место вы бы занимали в стае, если бы были волком?
09.04.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Стая волков похожа на единый организм. Каждый волк подчиняет свои интересы интересам коллектива. Иерархия строгая. Пройдите тест и узнаете, к какому рангу вы бы принадлежали, если бы жили в волчьей стае.
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Стая волков похожа на единый организм. Каждый волк подчиняет свои интересы интересам коллектива. Иерархия строгая. Пройдите тест и узнаете, к какому рангу вы бы...
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