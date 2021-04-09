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Какое место вы бы занимали в стае, если бы были волком?

09.04.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Какое место вы бы занимали в стае, если бы были волком?

Стая волков похожа на единый организм. Каждый волк подчиняет свои интересы интересам коллектива. Иерархия строгая. Пройдите тест и узнаете, к какому рангу вы бы принадлежали, если бы жили в волчьей стае.

Еще один увлекательный тест:
Какому возрасту соответствуют ваши предпочтения в еде?

 
 
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Стая волков похожа на единый организм. Каждый волк подчиняет свои интересы интересам коллектива. Иерархия строгая. Пройдите тест и узнаете, к какому рангу вы бы...
 
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