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5 советов, которые помогут держать ум «открытым»

09.04.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Ум — самое ценное, что у нас есть. Если вы хотите достичь целей и стать счастливее, вам нужен здоровый и открытый ум. И для этого вам нужно приложить некоторые усилия. Вы должны постоянно работать над собой и заботиться о своем ментальном состоянии.

5 советов, которые помогут держать ум «открытым»

1. Вносите в свою жизнь разнообразие

Скучная и однообразная жизнь — короткий путь к закостенелости ума. Нашему мозгу необходимо разнообразие, иначе он начинает «застаиваться». Порадуйте его чем-нибудь новым: попробуйте необычную еду, посетите какое-нибудь мероприятие, поработайте в непривычном для себя месте, отправьтесь на выходных в соседний город, познакомьтесь с людьми, почитайте книгу нового жанра или неизвестного автора, послушайте нетипичную для вас музыку.

2. Регулярно прибегайте к успокаивающим практикам

Умение справляться со стрессом — необходимость, если вы хотите сохранить открытость ума. Когда мы испытываем стресс, наш мозг включает защитную реакцию. Ваша концентрация ухудшается, вам становится сложно обрабатывать информацию, вы не можете продуктивно работать. Избежать негативных последствий стресса помогут успокаивающие практики: медитация, йога, умиротворяющая музыка, спорт.

5 советов, которые помогут держать ум «открытым»

3. Учитесь общаться с людьми в конфликтных ситуациях

Один из самых распространенных источников стресса — конфликты. Учитесь контролировать свои эмоции, перестаньте воспринимать все на свой счет, старайтесь быть рассудительными и не позволяйте другим людям нарушать ваши границы. При этом помните о главном правиле: если вы хотите избежать конфликта, то просто не отвечайте агрессией на агрессию.

4. Откройте глаза

Оторвитесь от своего смартфона, отвлекитесь от бесконечных мыслей, которые захватывают ваш разум. Оглянитесь вокруг, заметьте окружающий мир, понаблюдайте за происходящим. Так вы сможете обнаружить много нового в привычных для вас местах и найти что-то прекрасное в рутинных делах.

5 советов, которые помогут держать ум «открытым»

5. Мечтайте

Не ограничивайте свой ум. Многие считают, что мечты — пустая трата времени. Люди убеждают себя, что заветные желания недостижимы и не стоит предаваться им. Однако это не так. Мечты способны вдохновлять, в них вы можете найти стимул двигаться дальше. Возможно, вы не сможете реализовать все свои мечты, по крайней мере все и сразу. Но это не значит, что вы не должны попытаться. Мечтайте по-крупному. Стремитесь к большему.

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Ум — самое ценное, что у нас есть. Если вы хотите достичь целей и стать счастливее, вам нужен здоровый и открытый ум. И для этого вам нужно приложить некоторые...
 
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