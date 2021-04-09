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5 советов, которые помогут держать ум «открытым»
09.04.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Ум — самое ценное, что у нас есть. Если вы хотите достичь целей и стать счастливее, вам нужен здоровый и открытый ум. И для этого вам нужно приложить некоторые усилия. Вы должны постоянно работать над собой и заботиться о своем ментальном состоянии.
1. Вносите в свою жизнь разнообразие
Скучная и однообразная жизнь — короткий путь к закостенелости ума. Нашему мозгу необходимо разнообразие, иначе он начинает «застаиваться». Порадуйте его чем-нибудь новым: попробуйте необычную еду, посетите какое-нибудь мероприятие, поработайте в непривычном для себя месте, отправьтесь на выходных в соседний город, познакомьтесь с людьми, почитайте
2. Регулярно прибегайте к успокаивающим практикам
Умение справляться со стрессом — необходимость, если вы хотите сохранить открытость ума. Когда мы испытываем стресс, наш мозг включает защитную реакцию. Ваша концентрация ухудшается, вам становится сложно обрабатывать информацию, вы не можете продуктивно работать. Избежать негативных последствий стресса помогут успокаивающие практики: медитация, йога, умиротворяющая музыка, спорт.
3. Учитесь общаться с людьми в конфликтных ситуациях
Один из самых распространенных источников стресса —
4. Откройте глаза
Оторвитесь от своего смартфона, отвлекитесь от бесконечных мыслей, которые захватывают ваш разум. Оглянитесь вокруг, заметьте окружающий мир, понаблюдайте за происходящим. Так вы сможете обнаружить много нового в привычных для вас местах и найти что-то прекрасное в рутинных делах.
5. Мечтайте
Не ограничивайте свой ум. Многие считают, что мечты — пустая трата времени. Люди убеждают себя, что заветные желания недостижимы и не стоит предаваться им. Однако это не так. Мечты способны вдохновлять, в них вы можете найти стимул двигаться дальше. Возможно, вы не сможете реализовать все свои
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Ум — самое ценное, что у нас есть. Если вы хотите достичь целей и стать счастливее, вам нужен здоровый и открытый ум. И для этого вам нужно приложить некоторые...
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