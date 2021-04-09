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Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?
09.04.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Посмотрите на эти фотографии.
Два…
Три…
Звезды мировой величины читают газету «Копейский рабочий». Понятное дело, что это обычный фотошоп.
А вот и нет! Ни капли фотошопа на этих фотографиях нет. Копейск – это маленький город в Челябинской области.
И там издается местная газета «Копейский рабочий». Ее знают все жители.
Одна женщина по имени Маргарита переехала в США и вышла замуж за продюсера Джека Тьюксбери, который работает с голливудскими звездами.
Да, он и правда оказался продюсером:)
Маргарита привезла с собой в США стопку газет. Видимо, чтобы раздать в качестве сувениров.
И благодаря мужу она устроила флешмоб: звезды бесплатно 4 года фотографируются с этой газетой в руках.
Профит!
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Посмотрите на эти фотографии. Раз… Два… Три… Звезды мировой величины читают газету «Копейский рабочий». Понятное дело, что это обычный фотошоп. А вот и нет! Ни...
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