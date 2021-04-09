Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Источник материала: Flytothesky

Посмотрите на эти фотографии.

Раз…





Два…





Три…





Звезды мировой величины читают газету «Копейский рабочий». Понятное дело, что это обычный фотошоп.





А вот и нет! Ни капли фотошопа на этих фотографиях нет. Копейск – это маленький город в Челябинской области.





И там издается местная газета «Копейский рабочий». Ее знают все жители.





Одна женщина по имени Маргарита переехала в США и вышла замуж за продюсера Джека Тьюксбери, который работает с голливудскими звездами.





Да, он и правда оказался продюсером:)





Маргарита привезла с собой в США стопку газет. Видимо, чтобы раздать в качестве сувениров.





И благодаря мужу она устроила флешмоб: звезды бесплатно 4 года фотографируются с этой газетой в руках.





Профит!

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