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Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

09.04.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Посмотрите на эти фотографии.
Раз…

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Два…

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Три…

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Звезды мировой величины читают газету «Копейский рабочий». Понятное дело, что это обычный фотошоп.

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

А вот и нет! Ни капли фотошопа на этих фотографиях нет. Копейск – это маленький город в Челябинской области.

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

И там издается местная газета «Копейский рабочий». Ее знают все жители.

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Одна женщина по имени Маргарита переехала в США и вышла замуж за продюсера Джека Тьюксбери, который работает с голливудскими звездами.

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Да, он и правда оказался продюсером:)

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Маргарита привезла с собой в США стопку газет. Видимо, чтобы раздать в качестве сувениров.

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

И благодаря мужу она устроила флешмоб: звезды бесплатно 4 года фотографируются с этой газетой в руках.

Как так получилось, что голливудские звезды читают местную газету маленького городка?

Профит!

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Посмотрите на эти фотографии. Раз… Два… Три… Звезды мировой величины читают газету «Копейский рабочий». Понятное дело, что это обычный фотошоп. А вот и нет! Ни...
 
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