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Какой сегодня праздник: 11 апреля

11.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 11 апреля свой день рождения отмечает российский писатель Сергей Лукьяненко? О том, чем еще ознаменовано 11 апреля, — в справке Sputnik.

Кто родился 11 апреля

Что произошло 11 апреля

В 1909 году был основан город под названием Тель-Авив.

В 1945 году был освобожден концентрационный лагерь Бухенвальд.

В 1963 году состоялась премьера кинокомедии "Королева бензоколонки", главную роль в картине исполнила Надежда Румянцева.

В 1964 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

В 2011 году в метро Минска на станции "Октябрьская" произошел взрыв.

Также 11 апреля является Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. 

11 апреля в православном календаре

В этот день православный мир чтит память священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла — диакона и других.

Именины

11 апреля именины у Филиппа, Марка, Михаила, Корнилия, Исаакия, Кирилла и Ивана.

11 апреля в народном календаре

На Руси в этот день шли в березовую рощу, чтобы послушать деревья. Там на слух люди определяли, началось ли движение сока в березах.

11 апреля в белорусском народном календаре

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня воскресенье, 11 апреля. Этот день является 101-м в григорианском календаре. До конца года остается 264 дня.
 
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