|
Ваше любимое мороженое раскроет цвет ваших глаз
13.04.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мороженое – одно из любимых лакомств взрослых и детей во всем мире. А вы знали, что ваше любимое мороженое может многое рассказать о вас? Например, ванильное мороженное любят те, кто ценит стабильность, а шоколадное – остроумные и веселые люди. А сегодня, исходя из ваших предпочтений, мы попробуем угадать цвет ваших глаз.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мороженое – одно из любимых лакомств взрослых и детей во всем мире. А вы знали, что ваше любимое мороженое может многое рассказать о вас? Например, ванильное...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)