Ваше любимое мороженое раскроет цвет ваших глаз

Источник материала: Flytothesky





Мороженое – одно из любимых лакомств взрослых и детей во всем мире. А вы знали, что ваше любимое мороженое может многое рассказать о вас? Например, ванильное мороженное любят те, кто ценит стабильность, а шоколадное – остроумные и веселые люди. А сегодня, исходя из ваших предпочтений, мы попробуем угадать цвет ваших глаз.

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