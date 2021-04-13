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Ваше любимое мороженое раскроет цвет ваших глаз

13.04.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Ваше любимое мороженое раскроет цвет ваших глаз

Мороженое – одно из любимых лакомств взрослых и детей во всем мире. А вы знали, что ваше любимое мороженое может многое рассказать о вас? Например, ванильное мороженное любят те, кто ценит стабильность, а шоколадное – остроумные и веселые люди. А сегодня, исходя из ваших предпочтений, мы попробуем угадать цвет ваших глаз.

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Мороженое – одно из любимых лакомств взрослых и детей во всем мире. А вы знали, что ваше любимое мороженое может многое рассказать о вас? Например, ванильное...
 
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