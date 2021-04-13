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Каким «ключом» вы открываете все двери?
13.04.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Чтобы решить проблему и разобраться в сложной ситуации, мы пользуемся разными «ключиками». Одни прибегают к хитрости, другие задействуют логику, а третьи полагаются на свои эмоции. Давайте узнаем, что помогает вам открывать двери на своем пути.
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Чтобы решить проблему и разобраться в сложной ситуации, мы пользуемся разными «ключиками». Одни прибегают к хитрости, другие задействуют логику, а третьи...
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