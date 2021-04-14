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Кто вам больше подходит по характеру, кошки или собаки?
14.04.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Подбирая питомца, люди исходят из своих психологических предпочтений. Любители домашних животных делятся на две основные группы: собачники и кошатники. Пройдите тест и узнаете, к какой из них относитесь именно вы.
Еще один тест:
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Подбирая питомца, люди исходят из своих психологических предпочтений. Любители домашних животных делятся на две основные группы: собачники и кошатники. Пройдите...
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