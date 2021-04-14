Кто вам больше подходит по характеру, кошки или собаки?

Источник материала: Flytothesky





Подбирая питомца, люди исходят из своих психологических предпочтений. Любители домашних животных делятся на две основные группы: собачники и кошатники. Пройдите тест и узнаете, к какой из них относитесь именно вы.

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Тест: Сможете определить животное по лапкам?